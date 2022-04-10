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06:04 10.04.2022

Тело новорожденного найдено в пакете в Караганде

Погибший новорожденный в Караганде Фото: pixabay
В Караганде обнаружен труп младенца, находившийся в пакете, передает Zakon.kz.

Сообщение о страшной находке поступило в Кировский отдел полиции УП города Караганды 9 апреля.

26-летний житель города убирал территорию вокруг своего гаража и случайно наткнулся на пакет.

На трупе новорожденного мальчика обнаружены телесные повреждения.

Как передает пресс-служба ДП Карагандинской области, в настоящее время проводятся опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного.

Возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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