Тело новорожденного найдено в пакете в Караганде

Сообщение о страшной находке поступило в Кировский отдел полиции УП города Караганды 9 апреля.

26-летний житель города убирал территорию вокруг своего гаража и случайно наткнулся на пакет.

На трупе новорожденного мальчика обнаружены телесные повреждения.

Как передает пресс-служба ДП Карагандинской области, в настоящее время проводятся опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного.

Возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».