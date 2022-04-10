В Казахстане продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 4,

в городе Алматы – 6,

в Актюбинской области – 2,

в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 292 случая.

19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 5,

в Акмолинской области - 1,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Карагандинской области - 9,

в Павлодарской области - 1,

Всего в стране выздоровело 1 290 521 человека от COVID-19.