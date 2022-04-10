08:00 10.04.2022
В Казахстане продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 4,
в городе Алматы – 6,
в Актюбинской области – 2,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 292 случая.
19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султане - 5,
в Акмолинской области - 1,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Карагандинской области - 9,
в Павлодарской области - 1,
Всего в стране выздоровело 1 290 521 человека от COVID-19.