Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 10.04.2022

В Казахстане продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

Ситуация на 10 апреля 2022 Фото: pixabay
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 4,

  • в городе Алматы – 6,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 292 случая.

19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане - 5,

  • в Акмолинской области - 1,

  • в Алматинской области - 2,

  • в ВКО - 1,

  • в Карагандинской области - 9,

  • в Павлодарской области - 1,

Всего в стране выздоровело 1 290 521 человека от COVID-19.

Константин Вноровский
COVID-19 Казахстан
КНБ задержал в аэропорту Алматы четырех иностранцев с поддельными паспортами
09.04.2022
Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA
09.04.2022
Программа бесплатного чипирования домашних животных стартовала в Алматы
09.04.2022
Грузовые вагоны вновь сошли с рельсов в ВКО
09.04.2022
Астрологи назвали самых обаятельных мужчин по знаку зодиака
09.04.2022
Главная Топ LIVE Все