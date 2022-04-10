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10:54 10.04.2022

Роналду разбил телефон болельщику и извинился через соцсеть

Извинился перед болельщиком Фото: Instagram/cristiano
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился за разбитый телефон болельщика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда игроки «Манчестер Юнайтед» уходили с поля после матча 32-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Извинился пятикратный обладатель «Золотого мяча» в Instagram.

Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит футбол. Я хочу извиниться за свою вспышку гнева, и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд». Криштиану Роналду

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук болельщика телефон. «Манчестер Юнайтед» пообещал провести расследование случившегося.

«Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 31 матче. Следующий матч клуб из Манчестера сыграет 16 апреля дома против «Норвича».

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии попал в список 100 лучших футболистов XXI века. Возглавил рейтинг форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Криштиану Роналду занял второе место.

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Константин Вноровский
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