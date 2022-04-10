Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане

Сообщение о возгорании поступило в 17:55.

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

По прибытии огнеборцев установлено, что горит заброшенный нежилой дом, полностью охваченный огнем, на предварительной площади 200 кв. м. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

В ликвидации пожара задействованы 15 человек личного состава и три единицы техники ДЧС.