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18:42 10.04.2022

Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане

дом Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
ЧП произошло в заброшенном доме по адресу улица Бокейхана, 11/1. Подразделения ДЧС города выехали на место пожара, передает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило в 17:55.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

По прибытии огнеборцев установлено, что горит заброшенный нежилой дом, полностью охваченный огнем, на предварительной площади 200 кв. м. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

дом

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

В ликвидации пожара задействованы 15 человек личного состава и три единицы техники ДЧС.

Елена Беляева
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