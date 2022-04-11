11:22 11.04.2022
В Алматы наказали женщину за парковку на детской площадке
Фото: Zakon.kz
После видео в соцсетях за неправильную парковку на детской площадке наказали женщину. Проверку провели сотрудники полка патрульной полиции ДП города Алматы, передает Zakon.kz.
Правонарушитель установлен — гражданка М., 1986 года рождения привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 597, ч. 2 КРК об АП. Заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов
Рустам Абдрахманов напомнил, что такое поведение недопустимо.