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Законодательство РК
11:22 11.04.2022

В Алматы наказали женщину за парковку на детской площадке

Алматы, детская площадка Фото: Zakon.kz
После видео в соцсетях за неправильную парковку на детской площадке наказали женщину. Проверку провели сотрудники полка патрульной полиции ДП города Алматы, передает Zakon.kz.
Правонарушитель установлен —  гражданка М., 1986 года рождения привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 597, ч. 2 КРК об АП. Заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Рустам Абдрахманов напомнил, что такое поведение недопустимо.

Ирина Лукичева
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