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12:13 11.04.2022

Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане

дежурные ЦОНы Фото: Правительство для граждан
В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане возобновилась работа дежурных ЦОНов, передает Zakon.kz.
С 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9:00 до 20:00. Остальные продолжат работу по стандартному графику – с 9:00 до 18:00, понедельник – пятница. Пресс-служба «Правительства для граждан»

Список и адреса дежурных ЦОНов в каждом областном центре.

Список и адреса дежурных ЦОНов

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
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