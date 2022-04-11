12:13 11.04.2022
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Фото: Правительство для граждан
В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане возобновилась работа дежурных ЦОНов, передает Zakon.kz.
С 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9:00 до 20:00. Остальные продолжат работу по стандартному графику – с 9:00 до 18:00, понедельник – пятница. Пресс-служба «Правительства для граждан»
Список и адреса дежурных ЦОНов в каждом областном центре.
Фото: Zakon.kz