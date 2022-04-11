12:38 11.04.2022
В столичном супермаркете из камеры хранения был похищен iPhone
Фото: pixabay
В одном из супермаркетов Нур-Султана женщина воспользовалась наплывом покупателей возле камеры хранения. Злоумышленница подобрала ключи к ячейке и вынесла в сумке iPhone 12 стоимостью 450 тыс. тенге, передает Zakon.kz.
С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские смогли установить и задержать подозреваемую в краже. Ей оказалась 39-летняя жительница столицы.
По факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Вещественное доказательство изъято, подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Департамент полиции города Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.