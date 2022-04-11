В столичном супермаркете из камеры хранения был похищен iPhone

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские смогли установить и задержать подозреваемую в краже. Ей оказалась 39-летняя жительница столицы.

По факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Вещественное доказательство изъято, подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.