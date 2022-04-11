Райнер Шуттлер: Нам нужно победить в Казахстане и вернуться в финал

Немецкие теннисистки уже прибыли на казахстанскую землю и провели первые тренировки на грунтовых кортах НТЦ. Капитан «Бундес-тим» Райнер Шуттлер за несколько дней до игры поделился своим мнением о предстоящем поединке.

В финальном турнире 2021 года мы сыграли не так успешно, как надеялись. Но мы были очень близки в матче против Чехии. Теперь нам нужно победить в Казахстане и вернуться в финал. У нас Анжелик Кербер, которая входит в Топ-20. Она уже выиграла три турнира серии Большого шлема и может обыграть любого. Капитан сборной Германии Райнер Шуттлер

В первый игровой день (15 апреля) встречи Казахстан – Германия пройдут два матча в одиночном разряде, начало игр – в 13:00. На другой день запланированы еще две одиночки и по мере необходимости парный поединок. В следующий раунд Кубка БДК проходит та сборная, которая первой одержит три победы.

Сборная Германии за четыре дня до начала противостояния с казахстанками из-за травмы потеряла своего второго номера Андрею Петкович.

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