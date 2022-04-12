В январе – марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг. Рост в реальном секторе составил 5,9%, деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По словам главы Миннацэкономики, среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 0,6%. Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании – в 2,2 раза, госуправлении, социальном обеспечении – на 78,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте, а также в Акмолинской и Павлодарской областях. Алибек Куантыров

Кроме того, внешнеторговый товарооборот вырос на 52,5% и составил 18,2 млрд долларов. В том числе вырос показатель по экспорту (на 71,4%) и составил 12,1 млрд долларов. Импорт товаров составил 6,1 млрд долларов.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март текущего года объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах, наибольшее увеличение отмечается в Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. Алибек Куантыров

По вводу жилья: по сравнению с январем – февралем динамика роста улучшилась на 7,7 процентных пункта и впервые с начала года вышла в положительную зону.