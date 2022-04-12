Первое банковское приложение, в котором можно прописать себя и ребенка
Теперь для прописки по новому месту жительства достаточно иметь смартфон с установленным приложением Halyk Homebank. Важным условием использования нового сервиса является наличие оцифрованных сведений в государственных базах данных и регистрация пользователей (собственника жилья, совладельцев и прописываемого) в приложении Halyk Homebank. В приложении можно прописать как себя, так и своего ребенка в возрасте от 14 до 16 лет.
К примеру, если вы являетесь собственником жилья, в которое вам необходимо прописаться, достаточно зайти в приложение Halyk Homebank:
в разделе «Госуслуги» выбрать «Прописка»;
выбрать «Тип прописки» – «Постоянная/Временная»;
выбрать прописываемое лицо «Себя» или «Своего ребенка (14-16 лет)»;
во вкладке «Владелец» заполнить точный адрес недвижимости;
заполнить общую информацию о себе;
подписать заявку посредством отправленного SMS-кода.
Результат заявки будет выведен на экран, а также его можно будет просмотреть в разделе «Истории» приложения Halyk Homebank.
Кроме того, вы также можете прописаться у своих друзей или родственников – вам необходимо выбрать вкладку «Я не владелец», ввести ИИН собственника недвижимости и подписать заявку. После согласования к вам придет соответствующее уведомление о результате.
Уникальная для банковских приложений услуга внедрена при поддержке Министерства внутренних дел РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК в рамках расширения возможностей цифровых сервисов для клиентов Halyk Homebank.
Перечень цифровых услуг приложения Halyk Homebank, в том числе государственных, постоянно расширяется. Для того, чтобы клиенты могли максимально использовать широкие возможности активно развивающихся цифровых государственных сервисов, Halyk Bank активно сотрудничает как с государственными органами, так и частными бизнес-партнерами.
Берегите свое время и используйте цифровые сервисы Halyk Bank!