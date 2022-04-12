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Законодательство РК
12:00 12.04.2022

Первое банковское приложение, в котором можно прописать себя и ребенка

прописка, приложение Фото: Halyk Homebank
Вам необходимо быстро и комфортно оформить постоянную или временную прописку (регистрацию) по месту жительства? Воспользуйтесь уникальным новым сервисом в приложении Halyk Homebank и заявку на регистрацию можно будет подать за несколько минут.

Теперь для прописки по новому месту жительства достаточно иметь смартфон с установленным приложением Halyk Homebank. Важным условием использования нового сервиса является наличие оцифрованных сведений в государственных базах данных и регистрация пользователей (собственника жилья, совладельцев и прописываемого) в приложении Halyk Homebank. В приложении можно прописать как себя, так и своего ребенка в возрасте от 14 до 16 лет.

К примеру, если вы являетесь собственником жилья, в которое вам необходимо прописаться, достаточно зайти в приложение Halyk Homebank:

  1. в разделе «Госуслуги» выбрать «Прописка»;

  2. выбрать «Тип прописки» – «Постоянная/Временная»;

  3. выбрать прописываемое лицо «Себя» или «Своего ребенка (14-16 лет)»;

  4. во вкладке «Владелец» заполнить точный адрес недвижимости;

  5. заполнить общую информацию о себе;

  6. подписать заявку посредством отправленного SMS-кода.

Результат заявки будет выведен на экран, а также его можно будет просмотреть в разделе «Истории» приложения Halyk Homebank.

Кроме того, вы также можете прописаться у своих друзей или родственников – вам необходимо выбрать вкладку «Я не владелец», ввести ИИН собственника недвижимости и подписать заявку. После согласования к вам придет соответствующее уведомление о результате.

Уникальная для банковских приложений услуга внедрена при поддержке Министерства внутренних дел РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК в рамках расширения возможностей цифровых сервисов для клиентов Halyk Homebank.

Перечень цифровых услуг приложения Halyk Homebank, в том числе государственных, постоянно расширяется. Для того, чтобы клиенты могли максимально использовать широкие возможности активно развивающихся цифровых государственных сервисов, Halyk Bank активно сотрудничает как с государственными органами, так и частными бизнес-партнерами.

Берегите свое время и используйте цифровые сервисы Halyk Bank!

Анастасия Московчук
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