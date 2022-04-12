Казахстанские юниоры одержали победу на старте Davis Cup 2022

В Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации юниорского Davis Cup, передает пресс-служба ФТК.

Казахстанцы играют в группе D с командами Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама. Юниорская сборная Казахстана в стартовом поединке победила соперников из Шри-Ланки.

Первым на корт вышел Амир Омарханов против Тилы Дисиянаки. В стартовой партии казахстанец не позволил сопернику взять ни одного гейма. Во втором сете завязалась тяжелая борьба, лишь в концовке партии Амиру удалось взять подачу соперника и принести первую победу – 6:0, 7:5.

Во втором матче Данир Калдыбеков победил Вишина Нилаверу – 6:3, 6:4. А в третьей игре Амир Омарханов в дуэте с Виталием Зацепиным за час с небольшим взяли верх над Вишином Нилаверу/Лисал Гунитилеке – 6:4, 6:4.

Фото: ktf.kz

В целом выступили хорошо. В 1/4 финала не повезло со жребием, попали на сборную Австралии, которая в итоге стала победителем квалификации. В той игре наши девочки хорошо справились с погодными условиями, но не смогли с эмоциями. Будем двигаться дальше, есть над чем работать и что улучшать, теперь будем поддерживать наших мальчиков на Juniors Davis Cup. Капитан юниорской сборной РК Ярослава Шведова

В свою очередь казахстанки в составе Айи Нупбай, Асылжан Арыстанбековой и Карины Джумажановой в матче за пятое место квалификации юниорского Чемпионата мира победили Гонконг со счетом 2:0.

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