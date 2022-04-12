Можно ли взять отпуск на год без сохранения зарплаты?

Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты, согласно Трудовому кодексу РК, по соглашению сторон трудового договора на основании заявления работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

При этом продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем.

Таким образом, законодательных ограничений по продолжительности отпуска без сохранения заработной платы нет.