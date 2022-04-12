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Законодательство РК
12:18 12.04.2022

Можно ли взять отпуск на год без сохранения зарплаты?

можно ли взять отпуск на год Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства был задан вопрос: можно ли предоставлять сотруднику отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью один год, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты, согласно Трудовому кодексу РК, по соглашению сторон трудового договора на основании заявления работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

При этом продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем.

Таким образом, законодательных ограничений по продолжительности отпуска без сохранения заработной платы нет.

Лариса Черненко
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