15:31 12.04.2022
Поддельные доллары сбывали в Шымкенте
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Житель Туркестанской области задержан в Шымкенте – его подозревают в сбыте и реализации поддельных долларов. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов банкнотами номиналом по 100 долларов.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан и водворен в ИВС Департамента полиции Шымкента по подозрению в совершении преступления по ст. 231, ч. 2, п. 3 УК РК.
Расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
В ведомстве напомнили, что «обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность».