Поддельные доллары сбывали в Шымкенте

Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов банкнотами номиналом по 100 долларов. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан и водворен в ИВС Департамента полиции Шымкента по подозрению в совершении преступления по ст. 231, ч. 2, п. 3 УК РК.

Расследование продолжается. Пресс-служба АФМ РК

АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.

В ведомстве напомнили, что «обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность».