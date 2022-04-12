33 ребенка погибли в ДТП с начала года в Казахстане

Часто дети получают тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания ПДД виновниками происшествий становятся дети, играющие на проезжей части, переходящие улицы в неустановленных местах, неверно осуществляющие посадку и высадку из транспортных средств. Глава Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов

Трагические случаи могут возникать тогда, когда несовершеннолетние переходят дорогу в наушниках и не смотрят по сторонам. Атыгай Арыстанов добавил, что МВД проводит ежедневную работу, однако совместные действия самих водителей и взрослых дали бы лучший результат.

С начала года с участием детей на дорогах произошло 465 ДТП. К сожалению, погибли 33 ребенка и 592 получили ранения. Недавно в Кызылординской области произошел трагический случай: под колесами авто погиб двухлетний ребенок. Есть такой случай и в Нур-Султане. Таких примеров по областям много. Атыгай Арыстанов

В целом, согласно озвученной информации, пресечено свыше 1 млн нарушений ПДД, 41% от всех нарушений — превышение установленной скорости движения.

С начала года задержали более 5 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на суровые санкции: 15 суток ареста и лишение водительских прав, наблюдается тенденция роста таких нарушений на 7,5%.

Если водители повторно садятся за руль будучи пьяными, то им грозит уже тюремный срок, пожизненное лишение прав. Ежегодно пожизненно лишаются водительских прав 1,5 тыс. человек. В этом году уже 290 таких водителей лишены прав. Атыгай Арыстанов

Кроме того, в стране установлено 16 900 камер фиксации нарушений ПДД. По ним оформлено 518 тыс. предписаний на сумму 5 млрд 200 млн тенге. Из них исполнено 355 тыс. предписаний на сумму 3 млрд 688 млн тенге. Наибольшее их количество приходится на города Нур-Султан и Шымкент.