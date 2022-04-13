Пленарное заседание Мажилиса – 13 апреля 2022 года

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят несколько заключений по проектам законов:

проект закона РК«О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам производства и оборота органической продукции»;

Также депутаты рассмотрят несколько законопроектов:

проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности» (первое чтение);

проект закона РК«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения» (первое чтение);