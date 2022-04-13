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Законодательство РК
10:00 13.04.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 13 апреля 2022 года

мажилис РК, заседание Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят несколько заключений по проектам законов:

  • проект закона РК«О производстве и обороте органической продукции»;

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам производства и оборота органической продукции»;

  • проект закона РК«О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

Также депутаты рассмотрят несколько законопроектов:

  • проект закона РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» (первое чтение);

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности» (первое чтение);

  • проект закона РК«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения» (первое чтение);

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» (второе чтение).

Анастасия Стативкина
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