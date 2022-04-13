Пленарное заседание Мажилиса – 13 апреля 2022 года
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят несколько заключений по проектам законов:
проект закона РК«О производстве и обороте органической продукции»;
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам производства и оборота органической продукции»;
проект закона РК«О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».
Также депутаты рассмотрят несколько законопроектов:
проект закона РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» (первое чтение);
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности» (первое чтение);
проект закона РК«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения» (первое чтение);
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» (второе чтение).