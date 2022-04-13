09:50 13.04.2022
«ВКонтакте» появилась новая функция для защиты пользователей
Фото: pixabay
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию от взломов и кражи личных данных через пиратские приложения. Нововведение поможет предотвратить взлом профилей и защитит сведения пользователей, передает Zakon.kz.
Социальная сеть внедрила специальную функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Нововведение поможет защитить личные данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации.Пресс-служба компании «ВКонтакте»
Как отметили в компании, новая функция внедрена в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect. Она доступна на Android и основана на технологии SafetyNet.
В компании пояснили, что в целях безопасности функция защиты будет включена по умолчанию для пользователей «ВКонтакте» на устройствах c Android.
При запуске она не повлияет на работу официального приложения VK, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков при условии, если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешенных соцсетью.