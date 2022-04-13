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Законодательство РК
10:07 13.04.2022

Счетный комитет выявил нарушения на 10 млрд тенге в Атырауской области

Атырауская область, госаудит, нарушения, сумма Фото: freepik
В декабре 2021 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности использования бюджетных средств и активов государства, выделенных Атырауской области, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Счетного комитета, в ходе госаудита установлен ряд нарушений в области строительной деятельности и сферы здравоохранения.

В связи с этим акимату Атырауской области было поручено принять меры по восстановлению и возмещению выявленных сумм нарушений в размере 10 035,9 млн тенге, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день восстановлено 8 618,5 млн тенге и возмещено 7,1 млн тенге.

Динара Халдарова
Счетный комитет Атырауская область
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