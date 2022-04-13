Счетный комитет выявил нарушения на 10 млрд тенге в Атырауской области

Как сообщается на сайте Счетного комитета, в ходе госаудита установлен ряд нарушений в области строительной деятельности и сферы здравоохранения.

В связи с этим акимату Атырауской области было поручено принять меры по восстановлению и возмещению выявленных сумм нарушений в размере 10 035,9 млн тенге, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день восстановлено 8 618,5 млн тенге и возмещено 7,1 млн тенге.