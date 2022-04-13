Загрязненные земли Семипалатинского полигона планируют реабилитировать

С момента закрытия полигона выявлен ряд следующих проблемных вопросов. Земли бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно загрязненных земель полигона. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Также, по словам главы Минэнерго, нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения. При этом значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает ввиду отсутствия разделения между загрязненными и чистыми территориями.

Для решения вышеуказанных проблем разработан законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», которым предлагается назначение организации, ответственной за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы; создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях и их передача в землепользование уполномоченной организации; реабилитация загрязненных участков бывшего полигона; проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны; передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот. Болат Акчулаков

Министр добавил, что уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Минэнерго – Национальный ядерный центр РК, который был создан указом Первого Президента в 1992 году на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и соответствующих научных организаций и объектов.

В период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 млн измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8900 и 9400 кв. км соответственно. С целью эффективного управления загрязненными землями, как уже отмечалось ранее, предлагается создание на их территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

В пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и как следствие исключить возможность облучения населения.

Для обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы. В частности, дополняются категории «земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения» Земельного кодекса «землями зоны ядерной безопасности».

Кроме того, для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение Порядка перевода земель запаса в «земли зоны ядерной безопасности».

Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Разработчики уверены, что принятие законопроекта и пакета поправок к нему в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновение каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий.