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13:19 13.04.2022

Сколько россиян и украинцев приехали в Казахстан – МВД

таможня Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал, сколько граждан России и Украины въехали в Казахстан за последнее время, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы ведем ежедневный мониторинг этих процессов. Понятно, с чем это связано. Если говорить о статистике, то в Казахстан въехали около 130 тысяч россиян. Более 120 тысяч – выехало. Это обычный процесс, который происходит у нас каждый год. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев

По словам Марата Кожаева, эти цифры превышают те, что были в 2021 году. Однако это не говорит о тенденции к росту.

В прошлые годы границы были закрыты из-за пандемии, и мы ограничивали передвижение. До пандемии, в 2018-2019 годах, к нам в страну россиян приезжало гораздо больше. К примеру, более 360 тысяч человек за квартал. Марат Кожаев

Он добавил, что порядка 3400 украинцев сейчас находится в Казахстане.

Никакого увеличения по гражданам Украины нет.Марат Кожаев

Журналисты поинтересовались у Марата Кожаева, есть ли среди граждан Украины те, кто попросил политическое убежище в Казахстане.

Таких обращений пока нет, – уточнил первый заместитель главы МВД.
Тамила Языкова
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