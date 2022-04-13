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Законодательство РК
15:10 13.04.2022

«Черные» риелторы убили алматинца

убийство, подозреваемые Фото: Zakon.kz
48-летний алматинец стал жертвой трех «черных» риелторов из Алматинской области. Подозреваемые помещены под стражу, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, 25 марта близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины.

По утверждению судебно-медицинских экспертов, смерть мужчины наступила от острой кровопотери в следствие ножевых ранений.

Вскоре была установлена личность убитого. Им оказался 48-летний житель Алматы.

Полицейские Алматы и Алматинской области задержали троих подозреваемых – среди них одна женщина.

Все трое являются жителями Енбекшиказахского района, старшему из них – 33 года, младшему – 23. Они пояснили, что совершили убийство с целью завладеть квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь близ села Каракемир.Начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев

Подозреваемые помещены под стражу. Материалы уголовного расследования, предусмотренного ст. 99 ч. 2 п. 7,8 УК РК, сейчас передают в Алматы по месту совершения преступления.

Анастасия Московчук
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