Пыльная буря накрыла Мангистаускую область

Инспекторы призывают строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим. Департамент полиции Мангистауской области

Фото: департамент полиции Мангистауской области

В Мангистауской области штормовое предупреждение объявили днем ранее. Пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В городе Актау ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

В департаменте предупредили: не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра и не выходить на улицу без особой необходимости.