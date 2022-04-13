16:09 13.04.2022
Пыльная буря накрыла Мангистаускую область
Фото: Instagram/mangystau_tjd
Неблагоприятные погодные условия и пыльная буря наблюдаются в Мангистауской области. В этой связи Департамент полиции области просит водителей не выезжать на дорогу без крайней необходимости, передает Zakon.kz.
Инспекторы призывают строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим. Департамент полиции Мангистауской области
В Мангистауской области штормовое предупреждение объявили днем ранее. Пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.
Фото: департамент полиции Мангистауской области
В городе Актау ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
В департаменте предупредили: не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра и не выходить на улицу без особой необходимости.