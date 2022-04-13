Январские события: по 7 млн тенге планируют выплатить родственникам случайных жертв

Мы получили от компетентных органов еще список случайных жертв январских событий. Я думаю, на следующей неделе мы выплатим эту помощь в соответствии с решением попечительского совета. Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев

По его словам, в ходе январских беспорядков погибли 211 гражданских лиц. На сегодня семьям восьмерых уже выплачены средства из фонда, родным еще 13 случайных жертв январских событий планируется выплатить средства. Сумма выплаты одной семье составляет 7 млн тенге.