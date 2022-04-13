Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:07 13.04.2022

Январские события: по 7 млн тенге планируют выплатить родственникам случайных жертв

жертвы беспорядков, Болат Жамишев, Казахстан, тенге Фото: Zakon.kz
Болат Жамишев сообщил, что попечительским советом Фонда «Қазақстан халқына» принято решение оказать благотворительную помощь родственникам случайных жертв январских событий. Сумма выплаты одной семье составит 7 млн тенге, передает Zakon.kz.
Мы получили от компетентных органов еще список случайных жертв январских событий. Я думаю, на следующей неделе мы выплатим эту помощь в соответствии с решением попечительского совета. Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев

По его словам, в ходе январских беспорядков погибли 211 гражданских лиц. На сегодня семьям восьмерых уже выплачены средства из фонда, родным еще 13 случайных жертв январских событий планируется выплатить средства. Сумма выплаты одной семье составляет 7 млн тенге.

Случайные люди или неслучайные, в состоянии определить только следственные органы, которые по каждому случаю расследуют уголовные дела. По мере завершения следственных действий мы будем делать выплаты. Болат Жамишев
Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Жамишев Болат Казахстан
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан
12.04.2022
Видео с гигантской белугой поразило пользователей Казнета
12.04.2022
Заболевших COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах РК
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все