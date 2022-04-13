17:07 13.04.2022
Январские события: по 7 млн тенге планируют выплатить родственникам случайных жертв
Фото: Zakon.kz
Болат Жамишев сообщил, что попечительским советом Фонда «Қазақстан халқына» принято решение оказать благотворительную помощь родственникам случайных жертв январских событий. Сумма выплаты одной семье составит 7 млн тенге, передает Zakon.kz.
Мы получили от компетентных органов еще список случайных жертв январских событий. Я думаю, на следующей неделе мы выплатим эту помощь в соответствии с решением попечительского совета. Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев
По его словам, в ходе январских беспорядков погибли 211 гражданских лиц. На сегодня семьям восьмерых уже выплачены средства из фонда, родным еще 13 случайных жертв январских событий планируется выплатить средства. Сумма выплаты одной семье составляет 7 млн тенге.
Случайные люди или неслучайные, в состоянии определить только следственные органы, которые по каждому случаю расследуют уголовные дела. По мере завершения следственных действий мы будем делать выплаты. Болат Жамишев