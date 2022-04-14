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Законодательство РК
10:02 14.04.2022

Автостраховка по подписке: теперь за ОГПО в Казахстане можно платить гораздо меньше

новый сервис для автовладельцев Фото: СК Freedom Finance Insurance
Лидер онлайн-страхования – СК Freedom Finance Insurance – разработала новый, более выгодный и удобный сервис для покупки полисов ОГПО – подписка на автострахование. Она действует с первого дня ее оформления и стоит 0 тенге в первые три месяца при первичной покупке.

В 2021 году в Европе заговорили об идее создания автострахования по подписке. Пока британская компания EY писала о том, какие бы преимущества получили автовладельцы с новым сервисом, в Казахстане страховая компания Freedom Finance Insurance уже готовила к запуску свой новый уникальный сервис в сфере автострахования.

Компания занимает лидирующую позицию на рынке онлайн-автострахования более двух лет. Изначально мы отказались от филиалов и страховых агентов с целью развивать оформление электронных полисов онлайн на ffins.kz и через специальные терминалы, установленные в спецЦОНах по всему Казахстану. В 2022 году мы первыми не только в РК, но и наверняка по всему СНГ внедряем автострахование в совершенно новом формате, в виде онлайн-подписки.Председатель правления СК Freedom Finance Insurance Азамат Керимбаев

В чем же отличие нового сервиса от классической покупки полиса ОГПО? По словам страховщиков, он схож с привычными онлайн-подписками на медиасервисы, программное обеспечение, тренажерный зал и др. Подписка на страхование ОГПО оформляется на год и своевременно обновляется при желании клиента дальше пользоваться сервисом.

Оплата автостраховки ОГПО по подписке будет ежемесячно списываться с банковской карты. При этом первые 90 дней подписки – в подарок страхователям от партнеров страховой компании. В последующие месяцы сервис оплачивается согласно установленной законодательством стоимости обязательного автострахования ОГПО.

Оформить подписку можно за 5 минут в несколько кликов. Достаточно на странице подписки ввести личные данные и рассчитать стоимость полиса. Для автоматического списания ежемесячного платежа страховки нужно привязать банковскую карту на сайте компании или в личном кабинете интернет-банкинга. После оформления подписки электронный полис ОГПО приходит автовладельцу посредством SMS на мобильный. Управлять подпиской можно в любое время в личном кабинете на ffins.kz.

При страховом случае, то есть при ДТП, аварийные комиссары компании помогут со сбором всех необходимых документов, а заявление на получение страховой выплаты можно подать онлайн в личном кабинете на ffins.kz.

Чтобы больше узнать о подписке или оформить ее, можно зайти на сайт компании Freedom Finance Insurance или позвонить по номеру 5777 (звонок бесплатный с мобильного).

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Анастасия Московчук
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