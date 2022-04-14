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09:56 14.04.2022

Сильнейшая засуха в Чили: власти ограничивают водоснабжение

Вода, мир Фото: pixabay
Из-за многолетней засухи власти Чили приняли решение ограничить водоснабжение в столице Сантьяго. Это беспрецедентная ситуация для 491-летней истории города, передает Zakon.kz.

Как пишет портал The Independent, засуха продолжается в городе на протяжении 13 лет. Реки Майпо и Мапочо снабжают водой столицу, однако ресурсы уже истощились.

Чтобы решить проблему, власти ввели специальную систему оповещения населения. Для начала жителям будут уменьшать напор воды, а после могут отключить ее на срок до 24 часов. Частота отключения воды будет определяться дефицитом воды в реках.

Мы должны быть готовы к тому, что воды не хватит для всех, кто здесь живет. Это первый случай в истории, когда в стране будут нормировать запасы воды из-за изменения климата, которое приняло глобальный характер.Губернатор провинции Сантьяго Клаудио Оррего

По словам губернатора, водоснабжение будут ограничивать каждые четыре, шесть или двенадцать дней. Перебои с подачей воды будут возникать каждый день, но в разных районах. Ограничения коснутся около 1,7 миллиона человек. Они не затронут лишь те районы, жители которых пользуются колодезной водой, а не речной.

В марте стало известно, что в Чили из-за засухи пересохло озеро Пеньюэлас. Ученые считают, что засуха на 25% связана с изменением климата.

Ирина Лукичева
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