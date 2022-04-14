15 апреля истекает срок уплаты по ряду платежей

Так, необходимо:

представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением (ф. 400.00, 421.00), за февраль 2022 года;

представить Ликвидационную декларацию по НДС (ф. 300.00) при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в марте 2022 года;