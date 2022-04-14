11:07 14.04.2022
15 апреля истекает срок уплаты по ряду платежей
Фото: pexels
В Департаменте госдоходов Алматы напомнили, что 15 апреля 2022 года истекает срок уплаты ряда платежей, сообщает Zakon.kz.
Так, необходимо:
представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением (ф. 400.00, 421.00), за февраль 2022 года;
представить Ликвидационную декларацию по НДС (ф. 300.00) при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в марте 2022 года;
уплатить плату за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за 1 квартал 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.