Мужчина скончался во время квалификационного тестирования в Алматы

Инцидент произошел в Алмалинском районе. О ЧП во время НКТ сообщил наш читатель.

Когда стало плохо, в здании не оказалось даже врача, – говорится в сообщении.

Также видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

По словам автора видео, во время Национального квалификационного тестирования, которое проходило в Академии логистики и транспорта, произошла трагедия – скончался человек.

Оказать первую медпомощь не смогли – человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», – сказала женщина.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы, где данный факт подтвердили.