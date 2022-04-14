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12:48 14.04.2022

Мужчина скончался во время квалификационного тестирования в Алматы

алматы, академия, нкт, чп, человек, гибель, полиция, комментарий Фото: pixabay
В Алматы во время Национального квалификационного тестирования (НКТ) произошла трагедия – скончался мужчина. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Алмалинском районе. О ЧП во время НКТ сообщил наш читатель.

Когда стало плохо, в здании не оказалось даже врача, – говорится в сообщении.

Также видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

По словам автора видео, во время Национального квалификационного тестирования, которое проходило в Академии логистики и транспорта, произошла трагедия – скончался человек.

Оказать первую медпомощь не смогли – человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», – сказала женщина.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы, где данный факт подтвердили.

Факт смерти мужчины 1973 г.р. зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Пресс-служба ДП Алматы
Динара Халдарова
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