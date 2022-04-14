12:48 14.04.2022
Мужчина скончался во время квалификационного тестирования в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы во время Национального квалификационного тестирования (НКТ) произошла трагедия – скончался мужчина. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Алмалинском районе. О ЧП во время НКТ сообщил наш читатель.
Когда стало плохо, в здании не оказалось даже врача, – говорится в сообщении.
Также видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
По словам автора видео, во время Национального квалификационного тестирования, которое проходило в Академии логистики и транспорта, произошла трагедия – скончался человек.
Оказать первую медпомощь не смогли – человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», – сказала женщина.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы, где данный факт подтвердили.
Факт смерти мужчины 1973 г.р. зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Пресс-служба ДП Алматы