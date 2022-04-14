Туман, ветер, гроза – прогноз погоды в Казахстане на 15 апреля

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков. По республике – усиление ветра, на северо-западе, севере – туман. РГП «Казгидромет»

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере и востоке области – усиление ветра 18-23 м/с, днем в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области – гроза, на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области – гроза, на северо-западе области –усиление ветра 16 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гроза, днем на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере Атырауской, на юго-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Кызылординской области – гроза.