Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:40 14.04.2022

Туман, ветер, гроза – прогноз погоды в Казахстане на 15 апреля

туман, дождь Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 апреля. На юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, передает Zakon.kz.
На большей части Казахстана ожидается погода без осадков. По республике – усиление ветра, на северо-западе, севере – туман. РГП «Казгидромет»

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере и востоке области – усиление ветра 18-23 м/с, днем в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области – гроза, на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области – гроза, на северо-западе области –усиление ветра 16 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гроза, днем на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере Атырауской, на юго-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Кызылординской области – гроза.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции
13.04.2022
Более 100 схронов с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все