Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане

Как сообщается на сайте Акорды, Кайрат Сарыбай представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о текущей деятельности Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Особое внимание было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября текущего года в столице Казахстана, – говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства.

Фото: akorda.kz

Исполнительный директор Секретариата СВМДА проинформировал главу государства о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств – членов СВМДА.

Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и Бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции Astana Financial Days.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Президент указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.