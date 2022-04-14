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Законодательство РК
18:32 14.04.2022

1,5 тысячи казахстанцев планируют призвать на воинские сборы

сборы военнообязанных Фото: Минобороны
Министерство обороны подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2022 году», сообщает Zakon.kz.

Согласно документу на воинские сборы в 2022 году призовут 1500 военнообязанных.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 28 апреля.

Воинские сборы проводятся в Казахстане регулярно в целях пополнения состава военно-обученного резерва и повышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана.

На сборы призывают военнообязанных, состоящих в запасе и годных по состоянию здоровья, для прохождения учебных сборов, продолжительность которых не должна превышать одного месяца.

На время воинских сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, выплачивается средняя заработная плата за счет республиканского бюджета.

Вместе с тем за уклонение от воинских сборов, а также совершение правонарушений против установленного порядка несения воинской службы во время прохождения воинских сборов предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5 МРП (порядка 15 900 тенге).

Лариса Черненко
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