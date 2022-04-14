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23:30 14.04.2022

В Китае приостановили производство iPhone из-за вспышки COVID-19

Сборка айфонов Фото: pixabay
Компания Pegatron – партнер Apple в Китае остановила производство техники на заводах в Шанхае и Куньшане. Причиной называют борьбу со вспышкой COVID-19 в регионе и нарушение цепочки поставок компонентов, передает Zakon.kz.

В сообщении Bloomberg говорится, что производство будет возобновлено только после соответствующего уведомления властей Китая.

Pegatron производит 20-30% всех iPhone.

Компании до последнего удавалось не останавливать производство по разрешению местных органов. Однако в общежитии, где живут сотрудники Pegatron, выявили три случая заражения коронавирусом за четыре дня, что привело к карантину.

В результате работа сборочных линий в Шанхае и Куньшане была остановлена на неопределенный срок.

Компания Quanta, которая производит некоторые модели ноутбуков Macbook, также сообщила о приостановке работы своих фабрик в Шанхае из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений.

В марте новая вспышка коронавируса (штамм Omicron BA.2) захватила сразу несколько частей КНР. Больше всех пострадал один из экономических центров Китая — Шанхай. По состоянию на 27 марта было зафиксировано 2,6 тыс. случаев инфицирования COVID-19, в связи с чем власти города приняли решение ввести жесткий локдаун.

Константин Вноровский
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