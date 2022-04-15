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Законодательство РК
09:48 15.04.2022

Мужчину на электросамокате сбили насмерть в Усть-Каменогорске

электросамокат, сбили Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске автомобиль сбил мужчину на электросамокате. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, передает Zakon.kz.
13 апреля около 23:50 по ул. Астана в Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108», выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на водителя электросамоката. ДП Восточно-Казахстанской области

Мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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