Международному аэропорту Костаная присвоят имя Ахмета Байтұрсынұлы

Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы, – говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 29 апреля.

Ахмет Байтұрсынұлы — казахский общественный и политический деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы».

Байтурсынулы был блестящим литератором, педагогом.

Ранее аэропорт Уральска переименовали в честь Маншук Маметовой, аэропорт Актобе – в честь Алии Молдагуловой, аэропорт Атырау – в честь Хиуаз Доспановой.