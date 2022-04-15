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Законодательство РК
11:46 15.04.2022

Международному аэропорту Костаная присвоят имя Ахмета Байтұрсынұлы

присвоят имя Ахмета Байтурсынулы Фото: Facebook/Берик Уали
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана о присвоении Международному аэропорту «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы, сообщает Zakon.kz.

Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы, – говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 29 апреля.

Ахмет Байтұрсынұлы — казахский общественный и политический деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы».

Байтурсынулы был блестящим литератором, педагогом.

Ранее аэропорт Уральска переименовали в честь Маншук Маметовой, аэропорт Актобе – в честь Алии Молдагуловой, аэропорт Атырау – в честь Хиуаз Доспановой.

Лариса Черненко
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