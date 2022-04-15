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12:42 15.04.2022

Пожар в школе Павлодара – госпитализированы пять учеников

тушение пожара на третьем этаже школы Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре 479 человек эвакуированы из-за пожара в школе, пятеро из них – госпитализированы в больницу. Выясняются причины возгорания, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, в 11 утра 15 апреля в средней общеобразовательной школе № 1, которая находится по ул. Малайсары батыра, произошло возгорание на третьем этаже – горел кабинет книгохранилища.

Произошел пожар (загорание мебели, книг) на площади 15 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 479 человек, из них 414 детей. В 11:41 пожар ликвидирован. Начальник ДЧС Павлодарской области генерал-майор Ж. Джумашев

Отмечается, что бригадой скорой помощи в больницу увезли пять учащихся.

ДЧС на месте пожара в средней школе

Фото: ДЧС Павлодарской области

последствия пожара в школе Павлодара

Фото: ДЧС Павлодарской области

Причина пожара устанавливается.

На месте тушения работали 35 сотрудников ДЧС, было задействовано девять единиц техники. Из ФГУ Центр медицины катастроф: четыре специалиста и одна единица техники.

Оксана Житникова
Павлодар
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