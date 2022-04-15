Музыкант пропал в Акмолинской области

14 апреля в 22:10 в полицию поступило заявление от мужчины с просьбой оказать содействие в поиске его сына.

Мужчина сообщил, что 14 апреля около 16:00 его сын вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщил отец пропавшего, он ранее неоднократно уходил из дома, но конфликтов в семье не было.

Для установления местонахождения без вести пропавшего созданы шесть поисковых групп из числа сотрудников полиции и волонтеров. Поисковые работы по установлению места нахождения пропавшего проводились в Державинске, близлежащих населенных пунктах, на берегу реки Ишим и в других местах. ДП Акмолинской области

Работы по поиску без вести пропавшего продолжаются.

Приметы пропавшего: рост – 175-180 см, азиатской внешности, худощавого телосложения. Был одет: черная куртка, футболка белого цвета, джинсы серого цвета и кроссовки темного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефону «102».