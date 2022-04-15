15:25 15.04.2022
Шесть машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске
Фото: ДЧС СКО
В Петропавловске загорелся камыш, огонь перекинулся на штрафстоянку. В результате пожара сгорело шесть автомашин, четыре – повреждено, передает Zakon.kz.
14 апреля в 16:30 по ул. Северная, 1Б произошло загорание камыша с переходом огня на территорию автомобильной штрафстоянки. В результате пожара уничтожено шесть автомашин, четыре – повреждено. Пресс-служба ДЧС СКО
Общая площадь возгорания камыша составила 15 га.
Как уточнили в ведомстве, штрафстоянка принадлежит КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».
Фото: ДЧС СКО
Причина пожара устанавливается.