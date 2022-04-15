Шесть машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске

14 апреля в 16:30 по ул. Северная, 1Б произошло загорание камыша с переходом огня на территорию автомобильной штрафстоянки. В результате пожара уничтожено шесть автомашин, четыре – повреждено. Пресс-служба ДЧС СКО

Общая площадь возгорания камыша составила 15 га.

Фото: ДЧС СКО

Как уточнили в ведомстве, штрафстоянка принадлежит КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

Причина пожара устанавливается.