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15:25 15.04.2022

Шесть машин сгорели на штрафстоянке в Петропавловске

пожар на штрафстоянке Фото: ДЧС СКО
В Петропавловске загорелся камыш, огонь перекинулся на штрафстоянку. В результате пожара сгорело шесть автомашин, четыре – повреждено, передает Zakon.kz.
14 апреля в 16:30 по ул. Северная, 1Б произошло загорание камыша с переходом огня на территорию автомобильной штрафстоянки. В результате пожара уничтожено шесть автомашин, четыре – повреждено. Пресс-служба ДЧС СКО

Общая площадь возгорания камыша составила 15 га.

горит камыш

Фото: ДЧС СКО

Как уточнили в ведомстве, штрафстоянка принадлежит КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

Причина пожара устанавливается.

Анастасия Стативкина
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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