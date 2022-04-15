15:48 15.04.2022
Курс доллара резко вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 454,27 тенге, поднявшись сразу на 4,27 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,58 (+0,11). Объем торгов –110 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,28 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-457 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,15-5,5 тенге.