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15:48 15.04.2022

Курс доллара резко вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 454,27 тенге, поднявшись сразу на 4,27 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,58 (+0,11). Объем торгов –110 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,28 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-457 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,15-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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