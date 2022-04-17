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09:58 17.04.2022

WhatsApp запустит функцию сообществ

Ватсапп новинка Фото: pixabay
Новая опция станет доступна на следующей неделе небольшому числу тестеров по всему миру. Позже сообщества WhatsApp будут доступны всем, сообщает Zakon.kz.

Разработчики WhatsApp заявили о планах создания сообществ – функции для объединения групп с похожими интересами. Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.

Сообщество в WhatsApp – это, по сути, набор групп. Пользователи смогут создавать сообщества, а администраторы сообществ – управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней. Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование.

Пока в WhatsApp не планируется добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, как в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.

Данияр Кунафин
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