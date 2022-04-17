WhatsApp запустит функцию сообществ

Разработчики WhatsApp заявили о планах создания сообществ – функции для объединения групп с похожими интересами. Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.

Сообщество в WhatsApp – это, по сути, набор групп. Пользователи смогут создавать сообщества, а администраторы сообществ – управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней. Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование.

Пока в WhatsApp не планируется добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, как в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.