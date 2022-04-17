10:21 17.04.2022
Казахстанские гимнастки выиграли «бронзу» на Кубке мира в Ташкенте
Фото: Казахстанская федерация гимнастики
Третий этап серии Кубка мира в Ташкенте завершится 17 апреля. Первые два этапа состоялись в Афинах и Софии. В составе казахстанской команды участвуют шесть спортсменок, сообщает Zakon.kz.
Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике выиграла бронзовую медаль в многоборье на Кубке мира в Ташкенте, сообщила Казахстанская федерация гимнастики.
В составе команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.
«Золото» выиграли гимнастки из Болгарии, серебряную медаль завоевала сборная Узбекистана.
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