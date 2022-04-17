Казахстанские гимнастки выиграли «бронзу» на Кубке мира в Ташкенте

Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике выиграла бронзовую медаль в многоборье на Кубке мира в Ташкенте, сообщила Казахстанская федерация гимнастики.

В составе команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

«Золото» выиграли гимнастки из Болгарии, серебряную медаль завоевала сборная Узбекистана.

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