Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана

По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. В марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге. Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, на 1 апреля 2022 года численность пенсионеров составила более 2 млн 245,6 тыс. человек.