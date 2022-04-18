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Законодательство РК
09:30 18.04.2022

Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана

рк, средняя пенсия, минтруда, сумма Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. В марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге.Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, на 1 апреля 2022 года численность пенсионеров составила более 2 млн 245,6 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 апреля 2022 года достиг 105 344 тенге.Пресс-служба МТСЗН РК
Динара Халдарова
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