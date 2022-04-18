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11:05 18.04.2022

Казахстанцы стали чаще вступать в брак

казахстанцы стали чаще регистрировать браки Фото: Zakon.kz
Количество казахстанцев, вступивших в брак в прошлом году, в сравнении с 2020 годом выросло на 8,9%. В 2021 году официально было зарегистрировано 140,3 тыс. семейных союзов, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, чаще всего вступали в брак жители городов Нур-Султан (10,1 на 1 тыс. человек), Алматы (9,4 на 1 тыс. человек) и Атырауской области (7,86 на 1 тыс. человек).

Наименьшее количество заключенных браков в Костанайской области (6,24 на 1 тыс. человек).

Средний возраст вступивших в первый брак среди мужчин составляет 27,9 лет, у женщин – 25,2 лет. Кроме того, в 2021 году заключить повторный союз решили 25,2 тыс. мужчин и вышли замуж повторно 22,4 тыс. женщин.

Самым популярным месяцем для регистрации брака в прошлом году наряду с июлем, августом и сентябрем оказался и март – более 12 тыс. браков.

При этом чаще женятся городские жители – 70,9 % браков.

Лариса Черненко
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