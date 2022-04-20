Казахстан вошел в тройку лидеров Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai

Насыщенными на события и высокие встречи выдались минувшие шесть месяцев для павильона Казахстана, который на этот период стал важной площадкой по привлечению инвесторов, туристов и бизнес-партнеров в страну.

Наш павильон – один из фаворитов

EXPO 2020 Dubai на тему «Объединяя умы – создавая будущее» является первой выставкой EXPO на Ближнем Востоке, которая проходила в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

В EXPO 2020 приняли участие 192 страны и 30 международных организаций, количество посетителей составило более 24 миллионов человек.

По данным оргкомитета, казахстанский павильон вошел в топ-10 самых популярных, который посетило более 1,6 млн человек и свыше тысячи официальных делегаций.

Первыми гостями стали премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный Принц Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, которые в первый день мероприятия наряду с павильонами ОАЭ, США и Китая посетили и наш павильон.

Поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению участия РК во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai на самом высоком уровне выполнено в полном объеме. Так, павильон Казахстана признан Международным бюро выставок вторым лучшим в главной номинации «Раскрытие темы». Первое место заняла Германия, третье – Италия. Казахстан смог не только получить экономический эффект от участия, но и укрепить свой авторитет на международной арене, заявив о себе, как о стране с огромными возможностями и потенциалом для развития бизнеса, науки и туризма. Председатель правления Национальной компании «QazExpoCongress» А. Чайжунусов

Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»

Кроме того, страна заняла первое место в номинации «Лучшая презентация» и третье место – в номинации «Лучший павильон» по версии американского журнала Exhibitor Magazine по итогам открытого голосования посетителей.

Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»

С пользой для экономики и туризма

Регионы страны также приняли активное участие в работе павильона по привлечению инвестиций. Национальной компанией «Kazakh Tourism» были организованы «Дни туризма», АО «ЦРТП «QazTrade» представил экспортный потенциал. Стоит отметить, что было заключено соглашение о признании сертификата пищевой, сельскохозяйственной и халал продукции, которое открывает рынок ОАЭ для казахстанских экспортеров.

В рамках Национального дня Казахстана на EXPO 2020 состоялся Торгово-инвестиционный форум с участием министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи и Государственного министра ОАЭ Ахмеда Али Аль-Саех.

В течение шести месяцев в павильоне были масштабно представлены различные отрасли экономики страны, в том числе инвестиционный, туристический, промышленный, транспортно-логистический и аграрный потенциал, а также историческое и культурное наследие.

От науки до искусства

EXPO 2020 стала уникальной площадкой для обмена опытом в сфере науки, образования, культуры и искусства. Наши ученые и представители отечественных вузов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в сфере образования, также презентовали инновационные и образовательные стартап проекты.

Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»

Большим достижением является и то, что казахстанский арт-проект «Картина Мира», представляющий собой художественное полотно – прообраз планеты Земля, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В рамках культурной программы павильона выступили народные и заслуженные артисты, такие как Айман Мусаходжаева, Майра Мухамедкызы, Мария Мудряк, Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева «Отырар сазы» под руководством Динзухры Тлендиевой, Димаш Кудайберген и другие.

Особой популярностью пользовался ресторан национальной кухни, неповторимую атмосферу создавали и ежедневные перформансы на открытой площадке в исполнении этнических музыкальных коллективов.

Следуя опыту Казахстана

В рамках соглашения между Национальной компанией QazExpoCongress и оргкомитетом EXPO 2020 Dubai был представлен опыт нашей страны по поствыставочному использованию объектов EXPO 2017 Astana, которые были преобразованы в новую экосистему и вышли на самоокупаемость. Такая же задача по трансформации территории прошедшей выставки в новый деловой центр District 2020 стоит перед организаторами EXPO 2020 Dubai. В связи с чем оргкомитетом было предложено сохранить свои павильоны ряду стран, в том числе и Казахстану. Такое решение уже приняли Саудовская Аравия, Индия, Австрия, Люксембург и другие страны.

Крупные мировые компании в сфере IT и компании ОАЭ – ENOC, Emirates, DP World – также открывают свои офисы на территории нового делового центра.

Казахстан в дальнейшем планирует использовать имеющийся павильон для продвижения экспортно-инвестиционного потенциала страны на Ближнем Востоке.