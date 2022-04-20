Казахстан вошел в тройку лидеров Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai
Насыщенными на события и высокие встречи выдались минувшие шесть месяцев для павильона Казахстана, который на этот период стал важной площадкой по привлечению инвесторов, туристов и бизнес-партнеров в страну.
Наш павильон – один из фаворитов
EXPO 2020 Dubai на тему «Объединяя умы – создавая будущее» является первой выставкой EXPO на Ближнем Востоке, которая проходила в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.
В EXPO 2020 приняли участие 192 страны и 30 международных организаций, количество посетителей составило более 24 миллионов человек.
По данным оргкомитета, казахстанский павильон вошел в топ-10 самых популярных, который посетило более 1,6 млн человек и свыше тысячи официальных делегаций.
Первыми гостями стали премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный Принц Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, которые в первый день мероприятия наряду с павильонами ОАЭ, США и Китая посетили и наш павильон.
Поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению участия РК во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai на самом высоком уровне выполнено в полном объеме. Так, павильон Казахстана признан Международным бюро выставок вторым лучшим в главной номинации «Раскрытие темы». Первое место заняла Германия, третье – Италия. Казахстан смог не только получить экономический эффект от участия, но и укрепить свой авторитет на международной арене, заявив о себе, как о стране с огромными возможностями и потенциалом для развития бизнеса, науки и туризма.Председатель правления Национальной компании «QazExpoCongress» А. Чайжунусов
Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»
Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»
С пользой для экономики и туризма
Регионы страны также приняли активное участие в работе павильона по привлечению инвестиций. Национальной компанией «Kazakh Tourism» были организованы «Дни туризма», АО «ЦРТП «QazTrade» представил экспортный потенциал. Стоит отметить, что было заключено соглашение о признании сертификата пищевой, сельскохозяйственной и халал продукции, которое открывает рынок ОАЭ для казахстанских экспортеров.
В рамках Национального дня Казахстана на EXPO 2020 состоялся Торгово-инвестиционный форум с участием министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи и Государственного министра ОАЭ Ахмеда Али Аль-Саех.
В течение шести месяцев в павильоне были масштабно представлены различные отрасли экономики страны, в том числе инвестиционный, туристический, промышленный, транспортно-логистический и аграрный потенциал, а также историческое и культурное наследие.
От науки до искусства
EXPO 2020 стала уникальной площадкой для обмена опытом в сфере науки, образования, культуры и искусства. Наши ученые и представители отечественных вузов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в сфере образования, также презентовали инновационные и образовательные стартап проекты.
Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»
В рамках культурной программы павильона выступили народные и заслуженные артисты, такие как Айман Мусаходжаева, Майра Мухамедкызы, Мария Мудряк, Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева «Отырар сазы» под руководством Динзухры Тлендиевой, Димаш Кудайберген и другие.
Особой популярностью пользовался ресторан национальной кухни, неповторимую атмосферу создавали и ежедневные перформансы на открытой площадке в исполнении этнических музыкальных коллективов.
Следуя опыту Казахстана
В рамках соглашения между Национальной компанией QazExpoCongress и оргкомитетом EXPO 2020 Dubai был представлен опыт нашей страны по поствыставочному использованию объектов EXPO 2017 Astana, которые были преобразованы в новую экосистему и вышли на самоокупаемость. Такая же задача по трансформации территории прошедшей выставки в новый деловой центр District 2020 стоит перед организаторами EXPO 2020 Dubai. В связи с чем оргкомитетом было предложено сохранить свои павильоны ряду стран, в том числе и Казахстану. Такое решение уже приняли Саудовская Аравия, Индия, Австрия, Люксембург и другие страны.
Крупные мировые компании в сфере IT и компании ОАЭ – ENOC, Emirates, DP World – также открывают свои офисы на территории нового делового центра.
Казахстан в дальнейшем планирует использовать имеющийся павильон для продвижения экспортно-инвестиционного потенциала страны на Ближнем Востоке.
Фото: пресс-служба АО «НК «QazExpoCongress»