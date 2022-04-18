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14:02 18.04.2022

«Это моя подруга»: корова посреди дороги рассмешила алматинцев

алматы, дорога, корова, видео Фото: скриншот видео
В Ауэзовском районе Алматы посреди проезжей части на видео сняли корову. Пользователей Сети ролик рассмешил, передает Zakon.kz.

Как сообщается в одном из алматинских instagram-пабликов, видео снято на пересечении улиц Толе би и Момышулы 18 апреля в 08:30.

Алматинцам ролик с коровой поднял настроение.

  • «Кто-то телку потерял»;

  • «Главное – не по встречке идет»;

  • «Она пришла мстить за быка январе»;

  • «Это моя подруга домой после клуба возвращается»;

  • «Она на работу спешит, как и все. Рикша ее ждет, поэтому по встречке идет»;

  • «Раньше рано утром все за молоком ходили, а сейчас молоко само приходит», – написали они под видео.

Динара Халдарова
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