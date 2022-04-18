14:02 18.04.2022
«Это моя подруга»: корова посреди дороги рассмешила алматинцев
Фото: скриншот видео
В Ауэзовском районе Алматы посреди проезжей части на видео сняли корову. Пользователей Сети ролик рассмешил, передает Zakon.kz.
Как сообщается в одном из алматинских instagram-пабликов, видео снято на пересечении улиц Толе би и Момышулы 18 апреля в 08:30.
Алматинцам ролик с коровой поднял настроение.
«Кто-то телку потерял»;
«Главное – не по встречке идет»;
«Она пришла мстить за быка январе»;
«Это моя подруга домой после клуба возвращается»;
«Она на работу спешит, как и все. Рикша ее ждет, поэтому по встречке идет»;
«Раньше рано утром все за молоком ходили, а сейчас молоко само приходит», – написали они под видео.