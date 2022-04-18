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14:52 18.04.2022

Кипр смягчил правила въезда для привитых туристов

Covid-19 Фото: pixabay
С 18 апреля власти Кипра отменили обязательную сдачу ПЦР-теста для привитых туристов. Въезжающие в страну иностранцы могут иметь при себе только действующий паспорт о вакцинации от коронавируса, передает Zakon.kz.

Пассажирам достаточно иметь либо сертификаты о перенесенном ковиде, либо сертификаты, подтверждающие вакцинацию препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson/Janssen, «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19, CovaVax и «Спутник Лайт».

Непривитые путешественники по-прежнему должны показывать отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также результаты ПЦР или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до отправления, сообщают РИА Новости.

Решение об ослаблении мер было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки на Кипре.

Власти Греции тоже отменили большинство антиковидных мер для местных жителей и иностранных туристов. С 1 мая по 31 августа отдыхающие не будут предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Ирина Лукичева
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