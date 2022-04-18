Поезд Атырау — Астрахань запустят с 20 апреля

Перед оформлением билетов просим пассажиров внимательно ознакомиться и соблюдать требования порядка пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений, размещенного на сайте Погранслужбы КНБ РК. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Казахстанцам и иностранным гражданам необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Либо нужно предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции. После получения последней дозы должно пройти не более шести месяцев.