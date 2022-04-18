17:50 18.04.2022
Поезд Атырау — Астрахань запустят с 20 апреля
Фото: Zakon.kz
Периодичность курсирования – через день: из Атырау в Астрахань состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля по нечетным, передает Zakon.kz.
Перед оформлением билетов просим пассажиров внимательно ознакомиться и соблюдать требования порядка пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений, размещенного на сайте Погранслужбы КНБ РК.Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Казахстанцам и иностранным гражданам необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Либо нужно предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции. После получения последней дозы должно пройти не более шести месяцев.