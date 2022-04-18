В Петропавловске прошло торжественное открытие Года детей

В большом зале Дворца школьников собрались ребята из областного центра и районов СКО – около 400 человек. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники интернатных учреждений, дети-инвалиды, одаренные в разных областях ребята, а также дебатеры, представители школьного самоуправления, волонтеры. Каждый – со своими мечтами, планами на будущее, помочь осуществить которые – первостепенная задача взрослых, государства.

Фото: Талгат Таныбаев

Открывая праздничное мероприятие, заместитель акима области Гани Ныгыметов подчеркнул, что дети – это наше будущее, наше счастье. Поэтому от того, как государство будет относиться к ним, какое внимание будет уделять их развитию, зависит процветание нашей страны.

Уважаемые дети, хочу вас заверить, что мы – акиматы области, городов, районов, со своей стороны, в этом и в последующие годы, и в прошлые годы уделяли, уделяем и будем уделять большое внимание вашему становлению, воспитанию, образованию, внеклассным занятиям, всему тому, что сделает вас достойными, счастливыми детьми нашей страны. Гани Ныгыметов

Фото: Талгат Таныбаев

В своем выступлении он поблагодарил предпринимателей, бизнесменов, которые работают в районах и оказывают помощь детям.

Так, в Аккайынском районе школьники с первого по четвертый классы будут полностью обеспечены бесплатным питанием в школах. В селе Меркен района Шал акына меценат построил спортивный зал. В Айыртауском районе спонсор подарила квартиру семье, где дети оказались в трудной жизненной ситуации. Также ряд спонсоров ежегодно помогают в приобретении путевок в летние оздоровительные лагеря, участвуют в ежегодной акции «Дорога в школу».

Фото: Талгат Таныбаев

Я надеюсь, такая забота государства и активных граждан в Год детей будет только усиливаться, – подчеркнул спикер.

Также Гани Ныгыметов коротко остановился на том, что будет сделано в этом году для детей со стороны государства.

Будет отремонтировано 27 объектов образования на почти 2,5 млрд тенге. Для 5 тыс. детей кружки и секции останутся бесплатными: 3 тыс. мест предоставляется по линии спорта, 1500 мест – по линии культуры, 500 мест – по линии образования. Более 60 тыс. детей будут охвачены различными видами летнего отдыха. В школьные библиотеки поступит более 65 тыс. экземпляров книг художественной литературы. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» будет оказана помощь более 12 тыс. школьников, которые в этом нуждаются, – сказал он.

Самое главное, по словам акима области, в этом году будут организованы различные мероприятия: спортивные, образовательные занятия, конкурсы, акции, туристические слеты и многое другое.

Мы хотим видеть вас активными, успешными, веселыми, счастливыми. Наша задача, задача государства – чтобы наши дети были счастливыми. Это самое главное, – резюмировал замакима области.

Ребята тоже со своей стороны делают все, чтобы получать качественные знания, принимают активное участие в жизни учебного заведения. В зале присутствовали школьники, отличившиеся своими достижениями в спорте, научных исследованиях, олимпиадах. Они выступили перед сверстниками с ответной речью.

Фото: Талгат Таныбаев

Участников торжественного мероприятия также поздравил активист, детский правозащитник Северо-Казахстанской области Данияр Кудияров.

Сейчас государство уделяет огромное внимание детям – это различные конкурсы, проекты, программы, направленные на комплексное развитие молодежи. Год детей – это большой символ для нас, чтобы развить нашу страну, ведь мы – ее будущее поколение. А для этого нам нужна ваша энергия, старшего поколения, ваши талант и навыки, ведь вместе мы можем занять лидирующие позиции не только в Казахстане, но и в мире. Данияр Кудияров

Особую атмосферу мероприятию придали выступления детских творческих коллективов области и города – лауреатов международных и республиканских конкурсов.

Татьяна ШЕЙКИНА, газета «Северный Казахстан»