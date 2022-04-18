Возобновляется курсирование поездов между Казахстаном и Россией

Как пишет пресс-служба Российских железных дорог (РЖД), в ближайшее время в расписание вернутся шесть поездов формирования КТЖ.

С 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд №625/626 Атырау – Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани.

В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов:

№ 7/8 – Алматы – Саратов;

№ 84/83 – Караганды – Самара;

№ 301/302 – Алматы – Новосибирск;

№ 145/146 – Караганды – Омск;

№ 113/114 – Алматы – Казань.

Отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

ПЦР-тест для выезда в Россию казахстанцам не нужен. А вот при въезде в Казахстан справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке, сделанная не позднее 72 часов на момент пересечения границы, обязательна. Не требуется она только детям в возрасте до пяти лет.

Наличие результатов тестов будет контролироваться проводниками.

При следовании по территории Казахстана обязательно ношение масок.