23:01 18.04.2022
Трехлетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Нур-Султане
Фото: pixabay
Инцидент произошел во дворе дома по улице Мынарал. Известно, что ребенок получил телесные повреждения, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба МВД РК, во время поворота водитель автомашины марки Mitsubishi не убедился в безопасности маневра и наехал на малыша.
В настоящее время по данному факту проводится дознание.
Отмечается, что с начала года на территории города с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, погибших нет.