Трехлетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Нур-Султане

Как сообщает пресс-служба МВД РК, во время поворота водитель автомашины марки Mitsubishi не убедился в безопасности маневра и наехал на малыша.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

Отмечается, что с начала года на территории города с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, погибших нет.