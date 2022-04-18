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Законодательство РК
23:01 18.04.2022

Трехлетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Нур-Султане

колесо Фото: pixabay
Инцидент произошел во дворе дома по улице Мынарал. Известно, что ребенок получил телесные повреждения, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, во время поворота водитель автомашины марки Mitsubishi не убедился в безопасности маневра и наехал на малыша.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

Отмечается, что с начала года на территории города с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, погибших нет.

Елена Беляева
Нур-Султан
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