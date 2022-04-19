Умер новорожденный сын Криштиану Роналду

Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя, – рассказал футболист в Instagram.

Пара ожидала двойню. Мальчик погиб, девочка чувствует себя хорошо.

Роналду от своего имени и от имени супруги Джорджины Родригес поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

В конце спортсмен попросил не беспокоить семью в этот сложный момент.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео.