01:20 19.04.2022
Умер новорожденный сын Криштиану Роналду
Фото: Instagram/cristiano
Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сам рассказал о трагедии через социальные сети, передает Zakon.kz.
Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя, – рассказал футболист в Instagram.
Пара ожидала двойню. Мальчик погиб, девочка чувствует себя хорошо.
Роналду от своего имени и от имени супруги Джорджины Родригес поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.
В конце спортсмен попросил не беспокоить семью в этот сложный момент.
Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео.