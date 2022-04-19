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01:20 19.04.2022

Умер новорожденный сын Криштиану Роналду

футболист Фото: Instagram/cristiano
Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сам рассказал о трагедии через социальные сети, передает Zakon.kz.
Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя, – рассказал футболист в Instagram.

Пара ожидала двойню. Мальчик погиб, девочка чувствует себя хорошо.

Роналду от своего имени и от имени супруги Джорджины Родригес поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

В конце спортсмен попросил не беспокоить семью в этот сложный момент.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Елена Беляева
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