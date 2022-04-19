Количество ветеранов в Казахстане назвали в Минтруда

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

В аналогичное время в 2021 году в Казахстане проживало 665 участников и инвалидов ВОВ. Таким образом, их число сократилось на 278 человек.

Кроме этого, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 72 468 граждан, внесших вклад в Победу ВОВ, в том числе:

жители блокадного Ленинграда – 91 человек;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;

жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 2918;

вдовы погибших во время ВОВ – 6;

труженики тыла – 69 248.

На вопрос о том, какие выплаты получат ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, в Минтруда ответили, что это акимат каждого региона решает самостоятельно. Однако, согласно рекомендациям министерства, предусмотрено оказание единовременной материальной помощи во всех регионах в размере не менее: