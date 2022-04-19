Количество ветеранов в Казахстане назвали в Минтруда
По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
В аналогичное время в 2021 году в Казахстане проживало 665 участников и инвалидов ВОВ. Таким образом, их число сократилось на 278 человек.
Кроме этого, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 72 468 граждан, внесших вклад в Победу ВОВ, в том числе:
жители блокадного Ленинграда – 91 человек;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;
жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 2918;
вдовы погибших во время ВОВ – 6;
труженики тыла – 69 248.
На вопрос о том, какие выплаты получат ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, в Минтруда ответили, что это акимат каждого региона решает самостоятельно. Однако, согласно рекомендациям министерства, предусмотрено оказание единовременной материальной помощи во всех регионах в размере не менее:
участникам и инвалидам ВОВ – 1 млн тенге;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 100 тыс. тенге;
жителям блокадного Ленинграда и вдовам погибших во время ВОВ – 60 тыс. тенге;
женам (мужьям) умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла – 30 тыс. тенге.