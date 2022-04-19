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07:35 19.04.2022

Количество ветеранов в Казахстане назвали в Минтруда

Казахстан ветераны ВОВ Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты также назвали размер выплат ветеранам ВОВ. В ведомстве напомнили, что вопрос о выплатах решает каждый акимат самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

В аналогичное время в 2021 году в Казахстане проживало 665 участников и инвалидов ВОВ. Таким образом, их число сократилось на 278 человек.

Кроме этого, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 72 468 граждан, внесших вклад в Победу ВОВ, в том числе:

  • жители блокадного Ленинграда – 91 человек;

  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;

  • жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 2918;

  • вдовы погибших во время ВОВ – 6;

  • труженики тыла – 69 248.

На вопрос о том, какие выплаты получат ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, в Минтруда ответили, что это акимат каждого региона решает самостоятельно. Однако, согласно рекомендациям министерства, предусмотрено оказание единовременной материальной помощи во всех регионах в размере не менее:

  • участникам и инвалидам ВОВ – 1 млн тенге;

  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 100 тыс. тенге;

  • жителям блокадного Ленинграда и вдовам погибших во время ВОВ – 60 тыс. тенге;

  • женам (мужьям) умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла – 30 тыс. тенге.

Данияр Кунафин
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