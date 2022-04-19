В Павлодаре задержали лидера ОПГ

15 апреля в 13:50 возле одного из бассейнов по ул. Ткачева в городе Павлодаре сотрудники ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержали лидера ОПГ.

Проводится досудебное расследование по ст. 194, ч. 4, п. 2 УК РК. Подозреваемый арестован.

Начальник ДП области Василий Скляр сообщил, что 54-летний лидер ОПГ действовал в группе лиц и требовал с директора одного из ТОО 52 млн тенге в пользу третьих лиц.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано шесть фактов вымогательства, все раскрыты.