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Законодательство РК
08:54 19.04.2022

В Павлодаре задержали лидера ОПГ

Павлодарская область Скриншот видео
По данным полиции, 54-летний лидер ОПГ действовал в группе лиц и требовал с директора одного из ТОО 52 млн тенге в пользу третьих лиц. Он использовал психологическое давление и угрозы, сообщает Zakon.kz.

15 апреля в 13:50 возле одного из бассейнов по ул. Ткачева в городе Павлодаре сотрудники ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержали лидера ОПГ.

Проводится досудебное расследование по ст. 194, ч. 4, п. 2 УК РК. Подозреваемый арестован.

Начальник ДП области Василий Скляр сообщил, что 54-летний лидер ОПГ действовал в группе лиц и требовал с директора одного из ТОО 52 млн тенге в пользу третьих лиц.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано шесть фактов вымогательства, все раскрыты.

Данияр Кунафин
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